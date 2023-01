В британской разведке рассказали о ситуации в Бахмуте и Соледаре

Украинские защитники, вероятно, покинули Соледар Донецкой области, создав новые оборонительные рубежи к западу от города.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Отмечено, что наступление россиян на Соледар в основном осуществлялось наемниками ПВК Вагнера и является вспомогательной операцией, чтобы окружить Бахмут. Одна из двух основных дорог снабжения Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением оккупантов.

Опубликованные ведомством фото показывают, что с начала января 2023 юг и восток Бахмута Донецкой области продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам.

(3/3) Imagery shows that since the start of January 2023, the south and east of Bakhmut has continued to be subjected to intense artillery bombardment. Ukrainian forces almost certainly continue to defend against Russian forces on the outskirts of the city. pic.twitter.com/f2qEt5qDeX

