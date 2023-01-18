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Факты / Україна

В британской разведке рассказали о ситуации в Бахмуте и Соледаре

Бедрак Виктория, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники, вероятно, покинули Соледар Донецкой области, создав новые оборонительные рубежи к западу от города.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

– К концу 16 января украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар на Донбассе, оставив его под контролем российских военных и группы Вагнера. Украинские силы, вероятно, создали новые оборонительные рубежи на западе, — говорится в сообщении.

Отмечено, что наступление россиян на Соледар в основном осуществлялось наемниками ПВК Вагнера и является вспомогательной операцией, чтобы окружить Бахмут. Одна из двух основных дорог снабжения Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением оккупантов.

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Опубликованные ведомством фото показывают, что с начала января 2023 юг и восток Бахмута Донецкой области продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам.

– Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил в окрестностях города, – отмечают британцы.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что под Соледаром Донецкой области продолжаются бои, по состоянию на 17 января украинские подразделения контролируют город.

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