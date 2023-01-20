Січень, 20 в 18:43

Російські окупаційні війська не відмовляються від ударів по критичній інфраструктурі України та продовжують наступальні дії під Бахмутом.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

– Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, завдає ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні, – наголошується в зведенні.

У Генштабі уточнили, що від початку доби ворог завдав 2 ракетні удари по цивільній інфраструктурі Краматорська, а також 12 авіаційних ударів. Крім того, війська РФ здійснили 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зокрема по місту Нікополь.

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Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Там окупанти нарощують інтенсивність застосування авіації.

Водночас на Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському напрямках путінські солдати намагаються тримати оборону.

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На півночі (на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках), у прикордонних районах з Україною, ворог утримує свої підрозділи, проте наступальні угруповання не помічені.

– Білорусь продовжує надавати всебічну підтримку російській агресії. Окрім спільних навчань повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Республіки Білорусь, на території Білорусі триває підготовка російських підрозділів, – уточнили в Генштабі.

Російські загарбники посилюють тиск на мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області. Наприклад, у Мелітополі окупанти оголосили про заборону перетинати блокпости навколо міста з 1 березня без спеціальних перепусток. Їх можна отримати у так званій комендатурі після надання персональних даних.

А на тимчасово окупованих територіях Луганщини РФ продовжує так звану мобілізацію. Зокрема, в окупаційній “адміністрації” міста Алчевськ підготовлені чергові списки для поповнення втрат у військах РФ. На фронт планують відправити співробітників так званого МНС.

Війська РФ не припиняли артилерійських обстрілів уздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів у Сумській та Харківській областях.

Крім того, ворог відкривав вогонь по населених пунктах України із танків, мінометів та артилерії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Херсонському напрямках.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження російських військ та ще три по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ. А українські ракетники та артилеристи завдали ударів по пункту управління, двох районах зосередження окупантів та їхньому складу боєприпасів.