Январь, 20 в 20:02

Не обо всех решениях, принятых на Рамштайне, можно говорить публично.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам 20 января.

Он напомнил, что 20 января состоялся Рамштайн, а значит, это день оборонных новостей для Украины.

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— Не всегда можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате Рамштайн. Это закрытая дискуссия — и так должно быть. Но в целом можно подытожить, что сегодняшний Рамштайн укрепит нашу устойчивость. Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину, сколько это необходимо для нашей победы, — сказал президент.

Он отметил, что Украине еще придется побороться за поставки современных танков, но ежедневно становится “сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято”.

Владимир Зеленский напомнил, что все участники Рамштайна поддержали украинскую позицию в дискуссиях, которые состоялись.

— Всего за неделю удалось достичь нескольких вещей. Это то, что дал наш дипломатический марафон, который продолжается с моего визита в Вашингтон. Звонки и переговоры — ежедневно. Публичные и непубличные. Удалось существенно усилить наш артиллерийский кулак. Очень весомо — и пушками, и снарядами. Есть хорошие результаты по бронетехнике — добавили несколько сотен боевых машин в наш арсенал, — сказал он.

Президент добавил, что есть значительные результаты по ракетам для реактивных систем для украинских зенитчиков.

Он также отдельно отметил один из крупнейших оборонных пакетов, объявленный Соединенными Штатами, за который поблагодарил президента Джо Байдена, конгрессменов и всех американцев, “которые знают, что свобода не может проиграть”.

Президент также поблагодарил европейских союзников — все страны, которые на этой неделе сделали очередные шаги в поддержке украинской защиты. Он перечислил 10 стран Европы, но не упомянул Германию. Также Владимир Зеленский сказал слова благодарности Канаде и премьер-министру Джастину Трюдо.

— Единственное во всем этом, что стоит подчеркнуть — это время, время поставки. Каждая договоренность должна выполняться максимально быстро — для нашей обороны. Следующая неделя, к которой мы уже готовимся, должна также принести свои оборонительные плоды, — сказал он.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что 20 января имел встречу с американскими сенаторами, которые прибыли в Киев, и с которыми имел “содержательные переговоры”.

— Крайне важно в этом году не сбавлять динамики нашего сотрудничества — Украины и Соединенных Штатов — во всех сферах. Я уверен, так и будет. Главная тематика (переговоров, — Ред.) — конечно, оборона. Защита нашего неба, танки для Украины, необходимые нам для освобождения нашей территории дальнобойные ракеты. Услышал понимание наших потребностей, — сказал президент.

Владимир Зеленский также вспомнил о разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в котором речь шла об общей ситуации на поле боя в Украине и в Черноморском регионе.

Президент также упомянул о церемонии вручения верительных грамот новыми послами государств-партнеров, которые прибыли в Украину, среди которых были дипломаты Финляндии, Кипра, Австрии и Ливии.

Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о награждении украинских воинов, в который вошли имена 153 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

— Бойцы 30, 53, 92, 93 и 110 механизированных бригад, 56 мотопехотной бригады, 60 пехотной бригады и 102 бригады теробороны. Я благодарю всех, кто воюет за Украину, — сказал президент.

Украинский лидер вспомнил, что сегодня — День памяти защитников Донецкого аэропорта, битва за который была одной из самых тяжелых и принципиальных для Украины.

— Это была битва, в которой современные украинцы нашли в себе нашу извечную прочность. То, что уберегло Украину, то, что проявляет наш стальной дух в чрезвычайной стойкости и храбрости украинцев на поле боя, — сказал он.

Президент поблагодарил каждого, кто тогда держал оборону аэропорта, и всем, кто помогал это сделать.