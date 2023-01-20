Січень, 20 в 20:02

Не про всі рішення, ухваленні на Рамштайні, можна говорити публічно.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 20 січня.

Він нагадав, що 20 січня відбувся Рамштайн, а тому це день оборонних новин для України.

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– Не завжди можна публічно оголошувати, про що ведуться розмови у форматі Рамштайн. Це закрита дискусія – і так має бути. Але загалом можна підсумувати, що сьогоднішній Рамштайн зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги, – сказав президент.

Він зауважив, що Україні ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно стає “сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене”.

Володимир Зеленський нагадав, що усі учасники Рамштайну підтримали українську позицію у дискусіях, що відбулись.

– Загалом за тиждень вдалося досягти кількох речей. Це те, що дав наш дипломатичний марафон, який триває від мого візиту у Вашингтон. Дзвінки й переговори – щоденно. Публічні та непублічні. Вдалося суттєво посилити наш артилерійський кулак. Дуже вагомо – і гарматами, і снарядами. Є хороші результати щодо бронетехніки – додали кілька сотень бойових машин до нашого арсеналу, – сказав він.

Президент додав, що є значні результати щодо ракет для реактивних систем для українських зенітників.

Він також окремо відзначив один з найбільших оборонних пакетів, оголошений Сполученими Штатами, за який подякував президенту Джо Байдену, конгресменам та усім американцям, “які знають, що свобода не може програти”.

Президент також подякував європейським союзникам – усім країнам, які цього тижня зробили чергові кроки в підтримці українського захисту. Він перерахував 10 країн Європи, але не згадав Німеччину. Також Володимир Зеленський сказав слова вдячності Канаді та прем’єр-міністру Джастіну Трюдо.

– Єдине в усьому цьому, що варто підкреслити – це час, час постачання. Кожна домовленість має виконуватися максимально швидко – для нашої оборони. Наступний тиждень, до якого ми вже готуємося, має також принести свої оборонні плоди, – сказав він.

Крім того, український лідер розповів, що 20 січня мав зустріч з американськими сенаторами, які прибули в Київ, і з якими мав “змістовні переговори”.

– Украй важливо цього року не збавляти динаміки нашої співпраці – України й Сполучених Штатів – у всіх сферах. Я впевнений, так і буде. Головна тематика (переговорів, – Ред.) – звичайно, оборона. Захист нашого неба, танки для України, необхідні нам для звільнення нашої території далекобійні ракети. Почув розуміння наших потреб, – сказав президент.

Володимир Зеленський також згадав про розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, в якій йшлося про загальну ситуацію на полі бою в Україні та в Чорноморському регіоні.

Президент також згадав про церемонію вручення вірчих грамот новими послами держав-партнерів, які прибули в Україну, серед яких були дипломати Фінляндії, Кіпру, Австрії та Лівії.

Володимир Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження українських воїнів, до якого увійшли імена 153 військовослужбовців Збройних сил України.

– Бійці 30, 53, 9, 93 та 110 механізованих бригад, 56 мотопіхотної бригади, 60 піхотної бригади та 102 бригади тероборони. Я дякую всім, хто воює за Україну, – сказав президент.

Український лідер пригадав, що сьогодні – День памʼяті захисників Донецького аеропорту, на території якого була одна з найбільш важких і принципових битв для України.

– Це була битва, у якій сучасні українці віднайшли в собі нашу одвічну міцність. Те, що вберегло Україну, те, що проявляє наш сталевий дух у надзвичайній стійкості та хоробрості українців на полі бою, – сказав він.

Президент подякував кожному, хто тоді втримував аеропорт, та всім, хто допомагав це зробити.