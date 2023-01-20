Трагедия в Броварах: Кабмин создал комиссию для расследования причин авиакатастрофы
В пятницу, 20 января, Кабмин образовал правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы вертолета с руководством МВД, на днях упавшего на детский сад в Броварах.
Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
– Создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, которая произошла 18.01.2023 в Броварах Киевской области, и утвержден персональный состав этой комиссии, – написал он на своем канале в Telegram.
Эта комиссия должна будет до 18 февраля 2023 года представить отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и доложить, какие именно меры были приняты.
Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами должно провести в установленном порядке техническое расследование этой же авиакатастрофы.