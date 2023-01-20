Трагедія у Броварах: Кабмін створив комісію для розслідування причин авіакатастрофи
У п’ятницю, 20 січня, Кабмін утворив урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота з керівництвом МВС, що днями впав на дитячий садочок у Броварах.
Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
– Утворено урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, що сталася 18.01.2023 у Броварах Київської області, та затверджено персональний склад цієї комісії, – написав він на своєму каналі в Telegram.
Ця комісія повинна буде до 18 лютого 2023 року подати звіт щодо результатів розслідування причин авіакатастрофи та доповісти, які саме заходи було вжито.
Тим часом Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами повинно провести в установленому порядку технічне розслідування цієї ж авіакатастрофи.