Катастрофа в Броварах: в больницах – еще 16 человек, садик в этом году уже работать не будет
16 пострадавших из-за авиакатастрофы в Броварах Киевской области все еще остаются в больницах.
В частности, в медицинских учреждениях находятся шесть детей.
Другие пострадавшие лечатся амбулаторно.
– Слава Богу, нет людей в тяжелом состоянии. У всех пострадавших стабилизировалось состояние. Все – в состоянии средней степени тяжести, – сообщил в эфире общенационального телемарафона глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Семьям погибших будет выделена материальная помощь. Сегодня этот вопрос должны решить депутаты Броварского горсовета.
По словам Алексея Кулебы, в общей сложности планируется выделить 200 тыс. грн.
Что происходит на месте аварии сейчас
На месте с самого утра работают коммунальные службы. Привлечено значительное количество работников, которые с разрешения следователей убирают место падения вертолета, что уже расчищено от обломков.
Кроме того, ведется обследование разрушений и повреждений.
Сегодня начнется ремонт многоэтажки, что получила незначительные разрушения.
В ближайшее время там будут отремонтированы окна и двери.
Что будет с садиком и учебным процессом
Садик после авиакатастрофы разрушен.
В этом году, говорит Алексей Кулеба, учебное заведение работать точно не будет.
Дети до конца недели будут находиться на дистанционном обучении.
А на следующей неделе родителям предложат определиться, какой садик будут посещать их дети.
Воспитатели будут работать тоже дистанционно, с сохранением заработной платы.
Местные депутаты намерены выделить им отдельную премию за спасение детей.
Напомним, что 18 января в 08:20 в Броварах на территорию детского сада упал вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту.
В Офисе президента Украины почти сразу подтвердили гибель всех девяти человек, находившихся на борту.
После падения вертолета не выжили:
- министр внутренних дел Украины Денис Монастырский,
- его первый заместитель Евгений Енин,
- государственный секретарь МВД Юрий Лубкович,
- заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк,
- начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности НПУ, подполковник полиции Михаил Павлушко,
- ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий,
- командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко,
- пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко,
- бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах, прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.
Количество погибших и пострадавших среди детей и взрослых, которые в момент падения вертолета находились на территории детского сада, в течение суток постоянно менялось, так как продолжалась идентификация фрагментов тел.
Уже вечером 18 января была обнародована окончательная информация.
Из-за авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок.
Пострадали 25 человек, среди них 11 – несовершеннолетние.
По состоянию на 19 января информации о пропавших без вести нет.
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Фото: Влад Круглов