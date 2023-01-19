Январь, 19 в 13:43

16 пострадавших из-за авиакатастрофы в Броварах Киевской области все еще остаются в больницах.

В частности, в медицинских учреждениях находятся шесть детей.

Другие пострадавшие лечатся амбулаторно.

Сейчас смотрят

– Слава Богу, нет людей в тяжелом состоянии. У всех пострадавших стабилизировалось состояние. Все – в состоянии средней степени тяжести, – сообщил в эфире общенационального телемарафона глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Семьям погибших будет выделена материальная помощь. Сегодня этот вопрос должны решить депутаты Броварского горсовета.

По словам Алексея Кулебы, в общей сложности планируется выделить 200 тыс. грн.

Что происходит на месте аварии сейчас

На месте с самого утра работают коммунальные службы. Привлечено значительное количество работников, которые с разрешения следователей убирают место падения вертолета, что уже расчищено от обломков.

Кроме того, ведется обследование разрушений и повреждений.

Сегодня начнется ремонт многоэтажки, что получила незначительные разрушения.

В ближайшее время там будут отремонтированы окна и двери.

Что будет с садиком и учебным процессом

Садик после авиакатастрофы разрушен.

В этом году, говорит Алексей Кулеба, учебное заведение работать точно не будет.

Дети до конца недели будут находиться на дистанционном обучении.

А на следующей неделе родителям предложат определиться, какой садик будут посещать их дети.

Воспитатели будут работать тоже дистанционно, с сохранением заработной платы.

Местные депутаты намерены выделить им отдельную премию за спасение детей.

Напомним, что 18 января в 08:20 в Броварах на территорию детского сада упал вертолет ГСЧС с руководством МВД на борту.

В Офисе президента Украины почти сразу подтвердили гибель всех девяти человек, находившихся на борту.

После падения вертолета не выжили:

министр внутренних дел Украины Денис Монастырский ,

, его первый заместитель Евгений Енин ,

, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович ,

, заместитель руководителя патронатной службы МВД Татьяна Шутяк ,

, начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности НПУ, подполковник полиции Михаил Павлушко ,

, ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий ,

, командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Александр Василенко ,

, пилот авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах Константин Коваленко ,

, бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения на вертолетах, прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

Количество погибших и пострадавших среди детей и взрослых, которые в момент падения вертолета находились на территории детского сада, в течение суток постоянно менялось, так как продолжалась идентификация фрагментов тел.

Уже вечером 18 января была обнародована окончательная информация.

Из-за авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок.

Пострадали 25 человек, среди них 11 – несовершеннолетние.

По состоянию на 19 января информации о пропавших без вести нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 330-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Влад Круглов