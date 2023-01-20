В Крыму РФ мобилизует даже тех, у кого есть бронь – Генштаб
Россия готовится к скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.
Согласно данным, которые есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такие мероприятия, в частности, продолжаются в Севастополе.
Известно, что там вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, у которых была бронь от мобилизации.
Напомним, что в том же Севастополе еще в конце декабря оккупанты начали активнее агитировать людей вступать в Вооруженные силы РФ на военную службу по контракту.
И уже тогда у захватчиков были сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.
Россияне активно пытаются пополнить ряды своей армии из-за значительных потерь на фронте.
Как отметили в Генштабе ВСУ 20 января, оккупанты продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории, чтобы лечить своих раненых военных.
Так, в Новопскове Луганской области захватчики развернули “полевой госпиталь” в помещении роддома.
Там россияне лечат более трехсот военнослужащих и наемников частной военной компании Вагнера.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.
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