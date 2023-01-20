Январь, 20 в 7:01

Россия готовится к скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.

Согласно данным, которые есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такие мероприятия, в частности, продолжаются в Севастополе.

Известно, что там вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, у которых была бронь от мобилизации.

Сейчас смотрят Напомним, что в том же Севастополе еще в конце декабря оккупанты начали активнее агитировать людей вступать в Вооруженные силы РФ на военную службу по контракту. И уже тогда у захватчиков были сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года. Читайте Новая речь Путина: почему глава РФ не объявил войну или очередную волну мобилизации Россияне активно пытаются пополнить ряды своей армии из-за значительных потерь на фронте. Как отметили в Генштабе ВСУ 20 января, оккупанты продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории, чтобы лечить своих раненых военных. Так, в Новопскове Луганской области захватчики развернули “полевой госпиталь” в помещении роддома. Там россияне лечат более трехсот военнослужащих и наемников частной военной компании Вагнера. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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