Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Крыму РФ мобилизует даже тех, у кого есть бронь – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Російські військові РФ
Фото: Depositphotos

Россия готовится к скрытой мобилизации на территории временно оккупированного Крыма.

Согласно данным, которые есть в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такие мероприятия, в частности, продолжаются в Севастополе.

Известно, что там вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, у которых была бронь от мобилизации.

Сейчас смотрят

Напомним, что в том же Севастополе еще в конце декабря оккупанты начали активнее агитировать людей вступать в Вооруженные силы РФ на военную службу по контракту.

И уже тогда у захватчиков были сформированы списки лиц, подлежащих призыву по мобилизации в январе 2023 года.

Читайте
Новая речь Путина: почему глава РФ не объявил войну или очередную волну мобилизации

Россияне активно пытаются пополнить ряды своей армии из-за значительных потерь на фронте.

Как отметили в Генштабе ВСУ 20 января, оккупанты продолжают использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории, чтобы лечить своих раненых военных.

Так, в Новопскове Луганской области захватчики развернули “полевой госпиталь” в помещении роддома.

Там россияне лечат более трехсот военнослужащих и наемников частной военной компании Вагнера.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка