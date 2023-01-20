У Криму РФ мобілізує навіть тих, хто має бронь – Генштаб

Січень, 20 в 7:01

Росія готується до прихованої мобілізації на території тимчасово окупованого Криму.

За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, такі заходи, зокрема, тривають у Севастополі.

Відомо, що там виклики до військових комісаріатів почали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter