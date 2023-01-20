У Криму РФ мобілізує навіть тих, хто має бронь – Генштаб
Росія готується до прихованої мобілізації на території тимчасово окупованого Криму.
За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, такі заходи, зокрема, тривають у Севастополі.
Відомо, що там виклики до військових комісаріатів почали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.
Нагадаємо, що в тому ж таки Севастополі ще наприкінці грудня окупанти почали активніше агітувати людей вступати до Збройних сил РФ на військову службу за контрактом.
І вже тоді в загарбників були сформовані списки осіб, які підлягатимуть призову за мобілізацією в січні 2023 року.
Росіяни активно намагаються поповнити лави своєї армії через значні втрати на фронті.
Як наголосили в Генштабі ЗСУ 20 січня, окупанти продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території, щоб лікувати своїх поранених військових.
Так, у Новопскові Луганської області загарбники розгорнули “польовий шпиталь” у приміщені пологового будинку.
Там росіяни лікують понад три сотні військовослужбовців та найманців приватної військової компанії Вагнера.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу.
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