Украина разрабатывает план ведения войны совместно с США – Милли

Январь, 20 в 20:28

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли заявил, что Америка помогает Украине разрабатывать план по ведению войны, которую Россия начала на украинской территории.

Он отметил, что Вооруженным силам Украины удалось успешно отразить наступление российских агрессоров по ряду направлений – Херсонскому, Киевскому, Харьковскому.

– Посмотрим, что произойдет, мы поставляем оборудование и готовим персонал. Украина разрабатывает планы. Военное руководство Украины обсуждало эти планы со мной. В настоящее время эти планы разрабатываются. Посмотрим, как это завершится, – сообщил Марк Милли.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США также рассказал во время пресс-конференции, что Вашингтон поможет Киеву освободить максимум территорий в 2023 году.

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