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Факти / Світ

Україна розробляє план ведення війни спільно зі США – Міллі

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
генерал Марк Міллі
Фото: Getty Images

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі заявив, що Америка допомагає Україні розробляти план з ведення війни, яку Росія розпочала на українській території.

Він зазначив, що Збройним силам України вдалось успішно відбити наступ російських агресорів на низці напрямків – Херсонському, Київському, Харківському. 

– Подивимося, що станеться, ми поставляємо обладнання та готуємо персонал. Україна розробляє плани. Військове керівництво України обговорювало ці плани зі мною. Нині ці плани розробляються. Подивимося, як це завершиться, – повідомив Марк Міллі.

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США також розповів під час пресконференції, що Вашингтон допоможе Києву звільнити максимум територій в 2023 році. 

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Нагадаємо, 19 січня США оголосили про новий пакет допомоги Україні сумою в 2,5 млрд доларів.

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Джерело: РБК-Україна
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