Україна розробляє план ведення війни спільно зі США – Міллі
Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі заявив, що Америка допомагає Україні розробляти план з ведення війни, яку Росія розпочала на українській території.
Він зазначив, що Збройним силам України вдалось успішно відбити наступ російських агресорів на низці напрямків – Херсонському, Київському, Харківському.
– Подивимося, що станеться, ми поставляємо обладнання та готуємо персонал. Україна розробляє плани. Військове керівництво України обговорювало ці плани зі мною. Нині ці плани розробляються. Подивимося, як це завершиться, – повідомив Марк Міллі.
Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США також розповів під час пресконференції, що Вашингтон допоможе Києву звільнити максимум територій в 2023 році.
Нагадаємо, 19 січня США оголосили про новий пакет допомоги Україні сумою в 2,5 млрд доларів.