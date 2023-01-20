Україна розробляє план ведення війни спільно зі США – Міллі

Січень, 20 в 20:28

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі заявив, що Америка допомагає Україні розробляти план з ведення війни, яку Росія розпочала на українській території.

Він зазначив, що Збройним силам України вдалось успішно відбити наступ російських агресорів на низці напрямків – Херсонському, Київському, Харківському.

– Подивимося, що станеться, ми поставляємо обладнання та готуємо персонал. Україна розробляє плани. Військове керівництво України обговорювало ці плани зі мною. Нині ці плани розробляються. Подивимося, як це завершиться, – повідомив Марк Міллі.

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США також розповів під час пресконференції, що Вашингтон допоможе Києву звільнити максимум територій в 2023 році.

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