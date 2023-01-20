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Факты / Україна

Потери армии РФ в войне против Украины приближаются к 120 тыс. – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати РФ_війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери армии РФ со времени полномасштабного вторжения в Украину приближаются к 120 тыс.

По состоянию на 20 января Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 119 300 захватчиков.

Только за последние сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 770 российских оккупантов.

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Кроме того, россияне потеряли три танка, шесть боевых бронированных машин, семь единиц артиллерийских систем и столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Также ВСУ приземлили четыре беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 20 января 2023

  • личного состава – около 119 300 (+770),
  • танков ‒ 3 139 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 241 (+6),
  • артиллерийских систем – 2 129 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 442,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 220,
  • самолетов – 287,
  • вертолетов – 277,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 886 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 749,
  • кораблей (катеров) ‒ 17,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 903 (+7),
  • специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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