Потери армии РФ со времени полномасштабного вторжения в Украину приближаются к 120 тыс.

По состоянию на 20 января Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 119 300 захватчиков.

Только за последние сутки украинские защитники уничтожили ориентировочно 770 российских оккупантов.

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Кроме того, россияне потеряли три танка, шесть боевых бронированных машин, семь единиц артиллерийских систем и столько же единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Также ВСУ приземлили четыре беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 20 января 2023

личного состава – около 119 300 (+770),

танков ‒ 3 139 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 6 241 (+6),

артиллерийских систем – 2 129 (+7),

реактивных систем залпового огня – 442,

средств противовоздушной обороны ‒ 220,

самолетов – 287,

вертолетов – 277,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 1 886 (+4),

крылатых ракет ‒ 749,

кораблей (катеров) ‒ 17,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 903 (+7),

специальной техники – 190.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 331-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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