Втрати армії РФ у війні проти України наближаються до 120 тис. – Генштаб ЗСУ

Втрати армії РФ із часу повномасштабного вторгнення до України наближаються до 120 тис.

Станом на 20 січня Збройні сили України ліквідували вже близько 119 300 загарбників.

Лише за останню добу українські захисники знищили орієнтовно 770 російських окупантів.

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Крім того, росіяни втратили три танки, шість бойових броньованих машин, сім одиниць артилерійських систем та стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Також ЗСУ приземлили чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 20 січня 2023

особового складу ‒ близько 119 300 (+770),

танків ‒ 3 139 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 6 241 (+6),

артилерійських систем – 2 129 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 442,

засобів протиповітряної оборони ‒ 220,

літаків – 287,

гелікоптерів – 277,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 886 (+4),

крилатих ракет ‒ 749,

кораблів (катерів) ‒ 17,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 903 (+7),

спеціальної техніки ‒ 190.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 331-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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