Січень, 21 в 21:45

Колишня міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт (від правлячої партії СДПН) перед відставкою заблокувала передання Україні танків Leopard, заборонивши інвентаризацію Leopard і Leopard 2.

Про це пише Business Insider, посилаючись на джерела в оборонному відомстві.

Видання вказує, що 20 січня українці з нетерпінням чекали на саміт Рамштайн, де, як очікувалося, після кількох тижнів обговорення питання щодо постачання Україні бойових танків, уряд Німеччини може оголосити про своє рішення на цій зустрічі.

Зараз дивляться

Однак новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (СДПН), який на початок засідання перебував на своїй посаді лише 24 години, не зміг повідомити нічого нового з цього питання.

– Якщо одне це викликало здивування, то інша заява міністра оборони стала справжнім сюрпризом: тільки зараз, через майже рік після того, як Україна вперше попросила бойові танки, буде перевірено запаси танків Leopard у Німеччині. У кулуарах саміту Пісторіус заявив, що було видано відповідний наказ, – пише видання.

За даними Business Insider з кількох джерел у Міністерстві оборони Німеччини, це сталося через те, що колишня міністерка оборони Крістіна Ламбрехт, за чутками, менш ніж за тиждень до своєї відставки дала вказівку своїм чиновникам не проводити інвентаризацію танків Leopard 1 і Leopard 2 у Бундесвері.

– І це незважаючи на те, що її міністерство, як кажуть, запропонувало попередньо підрахувати автомобілі, щоб мати змогу надати інформацію щодо питання про можливі подальші поставки, – пише видання.

Як можливу причину цього називають те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (СДПН) не хотів піддаватися додатковому тиску в питанні щодо можливих поставок бойових танків.

– Якби стало відомо, що бундесвер веде підрахунок своїх діючих танків, це могло б бути витлумачено як готовність поставляти танки. Передбачалося, що такого враження слід уникати, тим паче що канцелярія Канцлера, як кажуть, не давала офіційного розпорядження Міністерству оборони вивчити це питання, – пише Bussines Insider.

Видання намагалося зв’язатися з Крістіною Ламбрехт у п’ятницю ввечері, однак вона не відповіла на їхній запит.

– Якщо виявиться, що вона віддала такий наказ, це буде політично вибухонебезпечно, і не тільки для неї. Перш за все, Шольцу та його канцелярії доведеться порозумітися. Те, що Шольц, схоже, не захотів дізнатися, скільки танків Leopard 1 і 2 може бути поставлено незадовго до саміту в Рамштайні, на якому багато інших країн очікують від Німеччини рішення щодо танкового питання, може бути витлумачено як незацікавленість, – зазначає Bussines Insider.

Незалежно від політичної позиції щодо поставок бойових танків, не знаючи точно, скільки танків Leopard 1 і 2 Німеччина може поставити в принципі, неможливо ухвалити обґрунтоване рішення, зазначає видання.

При цьому це не перший випадок, коли відомство канцлера ухвалює рішення про постачання зброї без консультацій із Бундесвером. Наприклад, 5 січня Шольц після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що Німеччина хоче поставити бойові машини піхоти Marder.

Прессекретар уряду Штеффен Хебестрейт після цього уточнив, що стосовно БМП Marder, то Україні хочуть оснастити батальйон таких машин.

– Залежно від модифікації, батальйон охоплює близько 40 машин. Ці 40 автомобілів мають бути готові до кінця першого кварталу, щоб потім їх можна було передати Україні, – заявив тоді Хебестрейт.

Поки незрозуміло, чи вдасться вкластися в це число, оскільки міністр оборони Німеччини Пісторіус також говорив про те, що Україні буде передано “до” 40 Marder.