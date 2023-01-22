Январь, 22 в 16:47

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал, что в 2023 году украинские выпускники снова должны писать национальный мультипредметный тест, но в новом формате и без обязательной истории Украины.

Как изменилась вступительная кампания-2023

Витренко отметил, что НМТ в этом году является усовершенствованным вариантом прошлогоднего, потому что в нем учли пожелания родителей и ситуацию с безопасностью, а также результаты опросов, которые проводило МОН и представители комитета ВР.

– Было принято решение по двум обязательным предметам – украинский язык и математика, а также один предмет на выбор, который будет коррелироваться с теми специальностями, на которые хочет поступать тот или иной абитуриент, – сказал он в эфире национального телемарафона.

По его мнению, то, что историю Украины убрали из перечня обязательных предметов, не рискованно, потому что было много соответствующих запросов в Министерство образования и науки и в прошлом, и в этом году.

Сейчас смотрят – Но в прошлом году было очень мало времени для принятия взвешенного решения – 2 месяца, чтобы утвердить все процедуры и разработать новые тесты. Это решение не противоречиво, ведь мы учитываем мнение общества, абитуриентов и их родителей, – подчеркнул замминистра. Андрей Витренко добавил, что с любым набором предметов можно будет поступать в любой университет. По его словам, МОН будет корректировать профессиональные направления весовыми коэффициентами того или иного предмета в рамках мультипредметного теста. – Весовые коэффициенты будут утверждены Министерством образования и науки в условиях приема на следующий год после того, как Верховная Рада утвердит законопроект, который позволит нам изменить формат этого решения вступительной кампании, – сказал он. Витренко отдельно объяснил, что в этом году будут принимать ВНО и результаты НМТ прошлых лет – за 2022, 2021 и 2020. Они все будут коррелироваться по 200-балльной системе. По его словам, “ВНО было и будет”. НМТ – это то же ВНО, измененное с поправкой на ситуацию с безопасностью в стране. Он отметил, что законопроект по вступительной кампании-2023 обещают вынести на голосование на следующее заседание ВР. Напомним, обязательными предметами НМТ останутся украинский язык и математика, по выбору – история Украины, иностранный язык, биология, химия и физика. Читайте Поступление 2023: как будет проходить, какие предметы и как подготовиться к НМТ

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