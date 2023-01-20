Январь, 20 в 13:01

19 января была презентована модель поступления в высшие учебные заведения в 2023 году.

— Как и в прошлом году, предлагаем в качестве альтернативы ВНО провести вступительный экзамен в формате усовершенствованного НМТ. Самое важное, что я всегда подчеркиваю, – это безопасность. Поэтому тест выпускники будут сдавать в один день, — сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Сколько предметов

Следовательно, национальный мультипредметный тест (НМТ) будет включать задания по трем предметам.

Два обязательных предмета: украинский язык и математика. На выбор выпускников один предмет: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Сейчас смотрят

Где будет проходить НМТ

НМТ будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ВЭЦ), созданных в населенных пунктах Украины и в некоторых странах за рубежом.

— Важно, что выпускники, временно находящиеся за границей и желающие получать высшее образование в Украине, смогут пройти НМТ в специально созданных экзаменационных центрах во многих странах мира, — добавляет министр образования.

Сколько будет длиться НМТ

Для сдачи теста будет отведено 180 минут, которые поступающий сможет распределить по своему усмотрению.

Когда будет проходить НМТ

В 2023 году предусмотрены 2 сессии НМТ: основная и дополнительная. Основная будет проходить в июне, дополнительная – в июне-июле.

В дополнительной сессии смогут принять участие те поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

Как подготовиться к НМТ

Все задания НМТ будут отвечать действующим программам ВНО, а в тестах будут использованы задачи, разработанные для тестирования. Для подготовки достаточно хорошо учиться в школе, работать с традиционными учебниками/пособиями. Целесообразно поработать с задачами прошлых лет ВНО.

Не позднее мая 2023 года будут подготовлены демонстрационные варианты каждого из блоков НМТ, чтобы участники смогли ознакомиться с форматом тестирования заранее.