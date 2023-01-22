Січень, 22 в 16:47

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко розповів, що у 2023 році українські випускники знов мають писати національний мультипредметний тест, але за новим форматом і без обов’язкової історії України.

Як змінилась вступна кампанія-2023

Вітренко зазначив, що цьогорічний НМТ є удосконаленим варіантом минулорічного, тому що в ньому врахували побажання батьків та безпекову ситуацію, а також результати опитувань, які проводило МОН і представники комітету ВР.

– Було ухвалено рішення щодо двох обов’язкових предметів – це українська мова і математика, а також одного предмету на вибір, що буде корелюватись з тими спеціальностями, на які хоче вступати той чи інший абітурієнт, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

На його думку, те, що історію України прибрали з переліку обов’язкових предметів, не є ризикованим, тому що було багато відповідних запитів до Міністерства освіти і науки і в минулому, і в цьому році.

Зараз дивляться – Але минулого року було дуже мало часу для ухвалення зваженого рішення – 2 місяці, щоб затвердити всі процедури і розробити нові тести. Це рішення не є суперечливим, адже ми враховуємо думку суспільства, абітурієнтів та їхніх батьків, – підкреслив заступник міністра. Андрій Вітренко додав, що з будь-яким набором предметів можна буде вступати до будь-якого університету. За його словами, МОН буде коригувати професійні направленості ваговими коефіцієнтами того чи іншого предмету в рамках мультипредметного тесту. – Вагові коефіцієнти будуть затверджені Міністерством освіти і науки в умовах прийому на наступний рік після того, як Верховна Рада затвердить законопроєкт, що дозволить нам змінити формат цього рішення вступної кампанії, – сказав він. Вітренко окремо пояснив, що цього року будуть приймати ЗНО і результати НМТ минулих років – за 2022, 2021 і 2020. Вони всі будуть корелюватись у 200-бальній системі. За його словами, “ЗНО було і буде”. НМТ – це те саме ЗНО, змінене з поправкою на ситуацію з безпекою в країні. Він зазначив, що законопроєкт щодо вступної кампанії-2023 обіцяють винести на голосування на наступне засідання ВР. Нагадаємо, обов’язковими предметами НМТ залишаться українська мова та математика, на вибір – історія України, іноземна мова, біологія, хімія та фізика. Читайте Вступ 2023: як проходитиме, які предмети та як підготуватися до НМТ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter