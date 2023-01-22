Новый министр обороны Германии анонсировал свой визит в Украину

Январь, 22 в 9:05

Новоназначенный глава Минобороны Германии Борис Писториус планирует в течение следующих четырех недель посетить Украину.

Об этом сообщает DW.

— Безусловно, я скоро поеду в Украину. Вероятно, это произойдет в течение следующих четырех недель, – сказал он.

Министр не ответил прямо, будет ли Германия поставлять танки Leopard Украине. По его словам, Берлин “ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего из США”.

Сейчас смотрят — Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству проверить все, чтобы мы не теряли времени, если произойдет худшее, — отметил Писториус. 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подала заявление об отставке. По ее словам, многомесячная критика в СМИ не давала нормально исполнять обязанности. Новым главой Минобороны Германии стал глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус.

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