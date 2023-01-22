Новий міністр оборони Німеччини анонсував свій візит в Україну

Січень, 22 в 9:05

Новопризначений глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус планує протягом наступних чотирьох тижнів відвідати Україну.

Про це повідомляє DW.

– Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів, – сказав він.

Міністр не відповів прямо, чи постачатиме Німеччина танки Leopard Україні. За його словами, Берлін “веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед зі США”.

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– Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше, – зазначив Пісторіус.

16 січня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт подала заяву про відставку. За її словами, багатомісячна критика у медіа не давала нормально виконувати обов’язки.

Новим очільником Міноборони Німеччини став глава МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.