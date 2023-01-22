Что даст Украине предоставление истребителей F-16 и какие проблемы существуют

Январь, 22 в 21:31

Для наших условий истребители F-16 не очень подходят, поскольку аэродромы построены под другой тип самолетов. Но Украина способна подстроить систему под их использование и на это понадобится около полугода.

Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

— Что касается информации (истребители F-16, — Ред.) тоже, мы не сможем сильно их обеспечить информацией об обстановке в воздухе, о местонахождении ЗРК. Но когда-то надо начинать, когда-то надо исправлять все и лучше как можно быстрее. Все мы способны сделать (перестроить систему под истребители, – Ред.). Полгода – это срок, который согласован с самим полковником Игнатом. Этого достаточно, чтобы научиться выполнять основную массу боевых задач в относительно простых метеорологических условиях, – говорит он.

Эксперт отметил, что возможность освоить самолеты есть, проблема в том, как их обеспечить тактической информацией. Кроме того, важно, какие средства оружия и какое подвесное оборудование передадут Украине (антирадарные ракеты HARM и дальнобойные ракеты).

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– Получив F-16 мы сможем использовать четыре HARM на одном самолете во-первых массово, во-вторых на 100%. В комплект этих нидерландских самолетов входят дальнобойные ракеты. Если мы их получим, то решим многие проблемы и с Крымским мостом, и Керченским и Севастопольским портом, со складами обеспечения в Крыму, авиабазами там, — рассказывает Романенко.

Также он отметил, что при предоставлении к истребителям F-16 контейнеров LANTIRN Украина сможет в любых погодных условиях использовать высокоточное оружие на дальность 30-40 км.