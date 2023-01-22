Що дасть Україні надання винищувачів F-16 та які проблеми існують

Січень, 22 в 21:31

Для наших умов винищувачі F-16 не дуже підходить, оскільки аеродроми збудовані під інший тип літаків. Але Україна здатна підлаштувати систему під їх використання і на це знадобиться десь півроку.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

– Щодо забезпечення інформацією (винищувачів F-16, – Ред.) теж, ми не зможемо сильно їх забезпечити інформацією про обстановку у повітрі, про місцезнаходження ЗРК. Але колись треба починати, колись треба виправляти все і краще якнайшвидше. Все ми здатні зробити (перебудувати систему під винищувачі, – Ред.). Півроку – це термін, який узгоджено з самим полковником Ігнатом. Цього достатньо, щоб навчитися виконувати основну масу бойових завдань у відносно простих метеорологічних умовах, – говорить він.

Експерт зазначив, що можливість освоїти літаки є, проблема в тому, як їх забезпечити тактичною інформацією. Крім того, важливо, які саме засоби зброї та підвісне обладнання передадуть Україні (антирадарні ракети HARM та далекобійні ракети), – каже Романенко.

Зараз дивляться – Отримавши F-16 ми зможемо використовувати чотири HARM на одному літаку по-перше масово, по-друге на 100%. В комплект цих нідерландських літаків входять далекобійні ракети. Якщо ми їх отримаємо, то вирішимо багато проблем і з Кримським мостом, і Керченським та Севастопольським портом, зі складами забезпечення в Криму, авіабазами там. Читайте Україна не отримає F-16 вже завтра, але питання розблоковано – Подоляк Також він зауважив, що при отриманні до винищувачів F-16 контейнерів LANTIRN Україна зможе за будь-яких погодних умов використовувати високоточну зброю на дальність 30-40 км. – Системи оборони літаків, системи постановки перешкод для ворожих ракет, якщо отримаємо у повному обсязі літаки F-16, вони будуть більш безпечні, ніж сучасні літаки. І ракети, основна зброя середньої дальності, ми впевнено будемо знищувати ворожі літаки на 120 км, а не на 40-80, як зараз, – говорить він.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter