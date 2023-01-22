Украина не получит F-16 уже завтра, но вопрос разблокирован — Подоляк

Январь, 22 в 8:09

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что вопрос предоставления Украине истребителей F-16 фактически разблокирован, хотя пока еще рано говорить о том, когда и сколько самолетов нам дадут.

В эфире телемарафона он назвал три важные составляющие решения этого вопроса.

Первая из них — это инициатива Нидерландов, которые заявили, что готовы передать Украине самолеты F-16.

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— Для определенных задач, чтобы мы окончательно закрыли небо, потому что это очень эффективно, нам, безусловно, нужны любые современные самолеты. Не только МиГи и Су, но и F-15 и F-16, — подчеркнул Подоляк.

Кроме того, по его словам, реакция США свидетельствует о том, что они не будут возражать, если кто-то из союзников передаст Украине определенное количество истребителей.

И третий аспект зависит от логистических переговоров, то есть речь идет о сроках и количестве, “но об этом должны говорить те страны, которые предоставляют нам самолеты”.

— Можно об истребителях F-15 и F-16 уже говорить практически официально, но это вопрос логистических переговоров, — подытожил Подоляк.

Ранее стало известно, что следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн будет авиационным. Встреча запланирована на февраль 2023 года.