Январь, 23 в 20:28

Восстановление городов, экономики и инфраструктуры Украины после завершения войны станет крупнейшим экономическим проектом нашего времени в Европе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов.

Он подчеркнул, что американский бизнес может стать локомотивом, который снова вытянет вперед глобальный экономический рост.

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— Мы уже смогли привлечь внимание и сотрудничать с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, такими как BlackRock, J.P. Morgan и Goldman Sachs. Частью нашего пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, такие как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Тысячи таких примеров возможны! – сказал президент.

По словам Зеленского, работая с Украиной, каждый бизнес может стать большим.

— Во всех отраслях – от оружия и обороны до строительства, от связи до аграрного сектора, от транспорта до IT, от банков до медицины. Я верю, что свобода всегда должна побеждать. И я приглашаю уже сейчас работать с нами, – добавил президент.