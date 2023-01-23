Січень, 23 в 20:28

Відбудова міст, економіки та інфраструктури України після завершення війни стане найбільшим економічним проєктом нашого часу в Європі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників зустрічі Національної асоціації торгово-промислових палат штатів.

Він наголосив, що американський бізнес може стати локомотивом, який знову витягне вперед глобальне економічне зростання.

Зараз дивляться

– Ми вже змогли привернути увагу й маємо співпрацю з такими гігантами міжнародного фінансового та інвестиційного світу, як BlackRock, J.P. Morgan і Goldman Sachs. Частиною нашого українського шляху вже стали такі бренди, як Starlink чи Westinghouse. Ваші блискучі оборонні системи, як-от HIMARS чи Bradley, уже поєднують нашу історію свободи з вашими підприємствами. Чекаємо на Patriot. Придивляємося до Abrams. Тисячі таких прикладів можливі! – сказав президент.

За словами Зеленського, працюючи з Україною, кожен бізнес може стати великим.

– В усіх галузях – від зброї й оборони до будівництва, від зв’язку до аграрного сектора, від транспорту до IT, від банків до медицини. Я вірю, що свобода завжди має перемагати. І я запрошую вже зараз працювати з нами, – додав президент.