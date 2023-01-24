Германия не блокирует экспорт танков Leopard – Боррель
Германия не блокирует экспорт танков Leopard 2 из-за давления по поставкам бронетехники в Украину.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, комментируя то, что Берлин не смог принять решение о поставках Украине cовременных боевых танков Leopard 2 во время встречи в формате Рамштайн.
— Похоже, что Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если государства-члены ЕС, у которых оно есть, захотят его отправить, — сказал он.
Также Боррель сообщил, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные €590 млн.
Он очертил планы ЕС по продолжению поддержки Украины, заявив, что достигнута договоренность о предоставлении дополнительных €500 млн и помощи на военную подготовку на сумму €45 млн для украинских сил.