Німеччина не блокує експорт танків Leopard – Боррель

Січень, 23 в 23:38

Німеччина не блокує експорт танків Leopard 2 через тиск щодо постачання бронетехніки в Україну.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, коментуючи те, що Берлін не зміг ухвалити рішення щодо поставок Україні cучасних бойових танків Leopard 2 під час зустрічі у форматі Рамштайн.

– Схоже, що Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї, якщо деякі держави-члени ЄС, які її мають, захочуть відправити, – сказав він.

Також Боррель повідомив, що Європейський Союз виділить Україні додаткові €590 млн.

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Він окреслив плани ЄС щодо продовження підтримки України, заявивши, що досягнуто домовленості про надання додаткових €500 млн і допомоги на воєнну підготовку на суму €45 млн для українських сил.