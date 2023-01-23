Предметом договора является услуга, а не товар: поставщик продуктов для Минобороны о ценах

Январь, 23 в 18:57

Юрист компании ООО Актив компани, фигурирующей в скандале с закупками продуктов для Минобороны, объяснил ситуацию с ценами в договоре.

По его словам, зафиксированные в договоре цены включают не только цену за товар, но и транспортировку продуктов в любую точку Украины по заявке воинской части, а также обновление продуктов питания, в которых завершается срок годности.

— Предметом договора является услуга, а не товар. То есть в цену услуги, которая указана в опубликованном журналистами договоре, заложена цена закупки, хранения и логистики, что непредсказуемо. Сегодня компания может вести продукты воинской части в Киев, а уже завтра этой же воинской части одновременно в несколько мест в разных уголках Украины. И все только одна военная часть. Таких в договоре больше сотни, – объяснил юрист.

По его словам, ООО Актив компани имеет на своем балансе специальные склады с морозильными камерами и холодильники, где хранятся скоропортящиеся продукты. Затем логистическая компания-подрядчик увозит эти продукты на места дислокации.

Сейчас смотрят Согласно договору, цена товаров в течение года не меняется, поэтому в нее заложены инфляционные риски. — Информация, которая сейчас предоставляется в СМИ, абсолютно манипулятивна, потому что предметом договора является услуга, а не товар. Каталог – является лишь одним из 20 приложений к договору. Потому что общее содержание договора со всеми листами – около 500 страниц, а система питания ВСУ регулируется не одним нормативно-правовым актом. Юрист говорит, что для анализа системы питания недостаточно сравнить цены с Сильпо. Он подчеркнул, что в противоположность цене 1 кг горошка консервированного из Каталога нельзя ставить банку (до 525 г) из Сильпо. Ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для армии в рамках уголовного производства. Там отметили, что производство совместно с САП было начато по собственным наработкам еще до обнародования в СМИ. Читайте Направлен на дискредитацию: компания-поставщик прокомментировала скандал с закупками МО

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