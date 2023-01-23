Предметом договору є послуга, а не товар: постачальник продуктів для Міноборони про ціни

Січень, 23 в 18:57

Юрист компанії ТОВ Актив компані, яка фігурує у скандалі із закупівлями продуктів для Міноборони пояснив ситуацію з цінами у договорі.

За його словами, зафіксовані у договорі ціни включають у себе не лише ціну за товар, а й транспортування продуктів в будь-яку точку України за заявкою військової частини, а також оновлення продуктів харчування, у яких завершується термін придатності.

— Предметом договору є послуга, а не товар. Тобто в ціну послуги, яка зазначена в опублікованому журналістами договорі, закладена ціна закупівлі, зберігання та логістики, що є непередбачуваною. Сьогодні компанія може вести продукти військовій частині в Київ, а уже завтра цій же військовій частині одночасно у кілька місць в різних куточках України. І все лише одна військова частина. Таких у договорі більше сотні, – пояснив юрист.

За його словами, ТОВ Актив компані має на своєму балансі спеціальні склади з морозильними камерами та холодильники, де зберігаються продукти, які швидко псуються. Потім логістична компанія-підрядник відвозить ці продукти на місця дислокації.

Зараз дивляться Згідно з договором, ціна товарів протягом року не змінюється, тож у неї закладені інфляційні ризики. — Інформація, яка зараз подається в ЗМІ, є абсолютно маніпулятивною, тому що предметом договору є послуга, а не товар. Каталог – є лише одним з 20-ти додатків до договору. Тому що загальний зміст договору з усіма аркушами – близько 500 сторінок, а система харчування ЗСУ регулюється не одним нормативно-правовим актом. Юрист каже, що для аналізу системи харчування недостатньо порівняти ціни з Сільпо. Він підкреслив, що на противагу ціни 1 кг горошку консервованого з Каталогу не можна ставити банку (до 525 г) з Сільпо. Раніше НАБУ та САП повідомили, що розслідують ймовірні зловживання Міноборони під час закупівлі продуктів харчування для армії в межах кримінального провадження. Там зазначили, що провадження спільно із САП було розпочато за власними напрацюваннями ще до оприлюднення в медіа. Читайте Спрямований на дискредитацію: компанія-постачальник прокоментувала скандал із закупівлями МО

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