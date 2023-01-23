Расследование было начато еще до огласки в СМИ: НАБУ о “пищевом” скандале

Январь, 23 в 16:45

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для армии в рамках уголовного производства.

Там отметили производство совместно с САП, было начато по собственным наработкам еще до обнародования в медиа.

— Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП. Она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа, — говорится в сообщении.

Сообщается, что, среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

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Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, путем злоупотребления служебным положением в сговоре, в условиях военного времени).

В НАБУ подчеркнули, что сейчас расследование продолжается и другие детали составляют тайну следствия.

Накануне в Минобороны заявили, что ведомство готовит материалы в СБУ, чтобы расследовать распространение заведомо ложных сведений, наносящих ущерб интересам обороны в особый период.

Так, в ведомстве отреагировали на распространение в СМИ информации о якобы закупке услуг для питания военнослужащих по завышенным ценам.