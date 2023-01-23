Розслідування було розпочато ще до розголосу у ЗМІ: НАБУ про “харчовий” скандал

Січень, 23 в 16:45

Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує ймовірні зловживання Міноборони під час закупівлі продуктів харчування для армії в межах кримінального провадження.

Там зазначили провадження спільно із САП було розпочато за власними напрацюваннями ще до оприлюднення в медіа.

— З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП. Вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до оприлюднення в медіа, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

Зараз дивляться

Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовим становищем у змові, в умовах воєнного часу).

У НАБУ наголосили, що наразі розслідування триває та інші деталі становлять таємницю слідства.

Напередодні у Міноборони заявили, що відомство готує матеріали до СБУ, щоб розслідувати поширення завідомо неправдивих відомостей, які завдають шкоди інтересам оборони в особливий період.

Так у відомстві відреагували на поширення у ЗМІ інформації про нібито закупівлю послуг для харчування військовослужбовців за завищеними цінами.