Суд отказал в аресте экс-главы правления Нафтогаза Коболева

Январь, 23 в 20:00

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без удовлетворения ходатайство о содержании под стражей экс-главу Нафтогаза Андрея Коболева.

Об этом говорится в трансляции судебного заседания.

Прокурор просил суд избрать для подозреваемого Коболева меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

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— Ходатайство старшего детектива НАБУ… о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Коболева оставить без удовлетворения. Определение может быть обжаловано в Апелляционную палату ВАКС в течение пяти дней со дня ее объявления, — заявил следователь судья Олег Федоров.

19 января НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Нафтогаза Украины Андрею Коболеву. Его подозревают в завладении более 229 млн грн в виде премии за победу в арбитраже против Газпрома.

Прокурор САП просил применить к экс-председателю правления Нафтогаза Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 365 млн грн.

Источник: Высший антикоррупционный суд

Фото: Нафтогаз