Январь, 19 в 14:16

Сегодня, 19 января, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главе правления НАК Нафтогаз Украины в злоупотреблении своим служебным положением, так как он выписал себе премии более чем на 229 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр САП.

В прокуратуре рассказали, что в 2018 году глава правления инициировал рассмотрение наблюдательным советом НАК вопроса премирования за достижение значимых целей, реализацию важных, стратегических проектов работников Нафтогаза, в том числе членов правления.

Сейчас смотрят

В НАБУ рассказали, что речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах. Так, в мае 2018 года, вопреки требованиям законодательства, глава Нафтогаза издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн.

Эта сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн. грн). К тому же за те же достижения экс-главе компании выплатили премию и в 2017 году в 12,49 млн грн.

В целом в 2018 году экс-руководителю незаконно выплатили более 229,25 млн грн — это разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером.

При этом глава правления сознательно скрыл от членов комитета по назначениям и вознаграждениям и наблюдательному совету, что установлены предельные размеры премирования — не более 36 должностных окладов в год.

В САП отмечают, что в течение 2018-2021 годов должностные лица Нафтогаза не способствовали расследованию, прятали от следствия документы и материалы компании.

Бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев отреагировал на новость о подозрении.

— Понимая, что происходит ее (подозрения) подготовка, когда находился за границей, сразу вернулся в Украину, чтобы не давать повод для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Это точно делать не собираюсь, а собираюсь доказывать свою правоту, — написал Коболев в Facebook.

Бывшему чиновнику инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Присвоение или растрата чужого имущества) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

28 апреля 2021 года стало известно, что Кабмин уволил главу правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева с должности.