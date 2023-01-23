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Факти / Україна

Суд відмовив в арешті ексглави правління Нафтогазу Коболєва

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Андрій Коболєв

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання щодо тримання під вартою ексглави Нафтогазу Андрія Коболєва.

Про це йдеться у трансляції судового засідання.

Прокурор просив суд обрати для підозрюваного Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

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— Клопотання старшого детектива НАБУ… про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Коболєва залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня її оголошення, – заявив слідчий суддя Олег Федоров.

19 січня НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику Нафтогаз України Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти Газпрому.

Прокурор САП просив застосувати до ексголови правління Нафтогазу Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Фото: Нафтогаз

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