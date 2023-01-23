Суд відмовив в арешті ексглави правління Нафтогазу Коболєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без задоволення клопотання щодо тримання під вартою ексглави Нафтогазу Андрія Коболєва.

Про це йдеться у трансляції судового засідання.

Прокурор просив суд обрати для підозрюваного Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

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— Клопотання старшого детектива НАБУ… про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Коболєва залишити без задоволення. Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати ВАКС протягом п’яти днів з дня її оголошення, – заявив слідчий суддя Олег Федоров.

19 січня НАБУ і САП повідомили про підозру ексочільнику Нафтогаз України Андрію Коболєву. Його підозрюють у заволодінні понад 229 млн грн у вигляді премії за перемогу в арбітражі проти Газпрому.

Прокурор САП просив застосувати до ексголови правління Нафтогазу Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Джерело: Вищий антикорупційний суд

Фото: Нафтогаз