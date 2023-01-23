Січень, 23 в 13:25

У найближчі два місяці, в лютому – березні 2023 року, відбуватимуться активні бойові дії у Донецькій та Луганській областях.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю агентству Укрінформ.

Він нагадав, що раніше новопризначений командувач військами РФ в Україні Валерій Герасимов не виконав завдання Кремля з повної окупації Донецької та Луганської областей. А тепер російський диктатор Володимир Путін поставив завдання захопити Донбас до березня 2023 року.

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– Лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях, – наголосив Скібіцький.

Він уточнив, що зараз також відбувається перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії РФ із Білорусі. Через це в розвідці не виключають, що агресор може знову спробувати піти в наступ на Куп’янському напрямку.

– Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області, – заявив Скібіцький.

У розвідці прогнозують, що російське військове командування почне знову більш активне застосовувати повітряно-десантні війська. Представник ГУР нагадав, що на початку повномасштабної війни саме під командуванням Герасимова ці війська РФ за перші пів року втратили майже половину особового складу.

Скібіцький також попередив, що РФ проводить потужну інформаційну кампанію проти України. Це, зокрема, стосується загроз з боку Білорусі: цю тему зараз активно нагнітають.

– Будуть розтягувати наші сили, будуть лякати наше населення… Ви ж дивіться, як багато саме російських аналітиків, які зараз працюють за кордоном, кажуть про 220 тис. угруповання на території Білорусі, а зовсім недавно говорили, що там розгорнуто 150 тис… Насправді їх нема там. Угруповання, яке зараз є, неможливо порівняти з тим, що було в лютому минулого року, – пояснив представник ГУР.

Він уточнив, що українські військові готові до загроз на північному кордоні, підготовлені оборонні рубежі, розгорнуто та посилено систему ППО (зокрема й над Києвом). Скібіцький запевнив, що за потреби українські захисники збиватимуть не лише ворожі крилаті ракети на півночі, а й вертольоти та літаки.

Нещодавно в українській розвідці повідомляли, що весна та початок літа будуть вирішальними у повномасштабній війні, яку РФ розв’язала проти нашої держави. Водночас новий “похід на Київ” з боку Білорусі в ГУР вважають малоймовірним.