Январь, 22 в 12:52

Весна и начало лета будут решающими в полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, повторное вторжение российских войск с территории Беларуси и их очередной “поход на Киев” маловероятны.

Сейчас смотрят Также низкая возможность активности боевых действий на юге Украины: там россияне сконцентрированы на удержании оккупированного Крыма. – Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, которое запланировано на это время, провалится, это станет крахом России и Путина. Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны, – заявил Скибицкий. Представитель ГУР прогнозирует, что основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях. — Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне будут пытаться взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную, в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар, — подчеркнул он. Читайте The Sun со ссылкой на разведку США назвала новые цифры потерь России в войне в Украине

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