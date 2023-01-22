Весна и начало лета станут решающими в войне — ГУР
Весна и начало лета будут решающими в полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, повторное вторжение российских войск с территории Беларуси и их очередной “поход на Киев” маловероятны.
Также низкая возможность активности боевых действий на юге Украины: там россияне сконцентрированы на удержании оккупированного Крыма.
– Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, которое запланировано на это время, провалится, это станет крахом России и Путина. Когда весна и начало лета будут позади, возможно, мы сможем начать говорить об окончании войны, – заявил Скибицкий.
Представитель ГУР прогнозирует, что основная активность российской армии будет разворачиваться на Донецком и Луганском направлениях.
— Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне будут пытаться взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную, в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар, — подчеркнул он.