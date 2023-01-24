Январь, 24 в 7:10

В Луганске оккупационная администрация эвакуирует из города семьи военнослужащих 2 армейского корпуса Вооруженных сил РФ.

Такая информация есть в распоряжении Генерального штаба ВСУ.

Согласно данным украинской стороны, захватчики вывозят семьи военных на территорию Российской Федерации.

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Кроме того, известно, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области стало меньше оккупантов.

Между тем, добавляют в Генштабе ВСУ, практикой оккупантов стало бросать на передний край в основном мобилизованных российских военнослужащих.

Профессиональные военные всячески пытаются оставаться в тылу.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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