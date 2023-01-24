Из Луганска в РФ вывозят семьи оккупантов – Генштаб ВСУ
В Луганске оккупационная администрация эвакуирует из города семьи военнослужащих 2 армейского корпуса Вооруженных сил РФ.
Такая информация есть в распоряжении Генерального штаба ВСУ.
Согласно данным украинской стороны, захватчики вывозят семьи военных на территорию Российской Федерации.
Кроме того, известно, что в течение 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганской области стало меньше оккупантов.
Между тем, добавляют в Генштабе ВСУ, практикой оккупантов стало бросать на передний край в основном мобилизованных российских военнослужащих.
Профессиональные военные всячески пытаются оставаться в тылу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.