Із Луганська до РФ вивозять сім’ї окупантів – Генштаб ЗСУ

У Луганську окупаційна адміністрація евакуює з міста сім’ї військовослужбовців 2 армійського корпусу Збройних сил РФ.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу ЗСУ.

За даними української сторони, загарбники вивозять родини військових на територію Російської Федерації.

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Крім того, відомо, що протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області поменшало окупантів.

Тим часом, додають у Генштабі ЗСУ, практикою окупантів стало кидати на передній край здебільшого мобілізованих російських військовослужбовців.

Професійні військові ж усіляко намагаються залишатися в тилу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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