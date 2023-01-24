Январь, 24 в 9:58

В направлении поселка Белогоровка Луганской области наблюдается уменьшение количества наступлений армии РФ.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Сейчас враг там меньше пытается атаковать украинские позиции, но обстрелы все равно продолжаются.

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В частности, оккупанты открывают огонь и из артиллерии, и из танков.

– Надеюсь, что уменьшение количества атак в сторону Белогоровки является результатом того, что враг бросил все свое пушечное мясо на захват Соледара, и сейчас им нужно получить определенные резервы, – говорит Сергей Гайдай.

В целом, говорит глава ОВА, ситуация в Луганской области сейчас сложная, но полностью контролируемая Силами обороны.

На направлении Сватового – Кременной идут тяжелые бои.

– Иногда россияне бросают в бои кадровых военных. Мы видели десантников, которые после разгрома сбегают, – рассказывает руководитель Луганской областной военной администрации.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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