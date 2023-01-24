Кількість наступів РФ на Білогорівку зменшилась – Гайдай
На напрямку селища Білогорівка Луганської області спостерігається зменшення кількості наступів армії РФ.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Нині ворог там менше намагається атакувати українські позиції, але обстріли все одно продовжуються.
Зокрема, окупанти відкривають вогонь і з артилерії, і з танків.
– Сподіваюсь, що зменшення кількості атак у бік Білогорівки є результатом того, що ворог кинув усе своє гарматне м’ясо на захоплення Соледару, і зараз їм потрібно отримати певні резерви, – говорить Сергій Гайдай.
Загалом, каже очільник ОВА, ситуація в Луганській області нині складна, але повністю контрольована Силами оборони.
На напрямку Сватового – Кремінної точаться важкі бої.
– Іноді росіяни кидають у бої кадрових військових. Ми бачили десантників, які після розгрому втікають, – розповідає керівник Луганської обласної військової адміністрації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.