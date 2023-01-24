Кількість наступів РФ на Білогорівку зменшилась – Гайдай

На напрямку селища Білогорівка Луганської області спостерігається зменшення кількості наступів армії РФ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Нині ворог там менше намагається атакувати українські позиції, але обстріли все одно продовжуються.

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Зокрема, окупанти відкривають вогонь і з артилерії, і з танків.

– Сподіваюсь, що зменшення кількості атак у бік Білогорівки є результатом того, що ворог кинув усе своє гарматне м’ясо на захоплення Соледару, і зараз їм потрібно отримати певні резерви, – говорить Сергій Гайдай.

Загалом, каже очільник ОВА, ситуація в Луганській області нині складна, але повністю контрольована Силами оборони.

На напрямку Сватового – Кремінної точаться важкі бої.

– Іноді росіяни кидають у бої кадрових військових. Ми бачили десантників, які після розгрому втікають, – розповідає керівник Луганської обласної військової адміністрації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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