Ночью 24 января в Донецкой области раздались взрывы.

Первые сообщения о громких звуках начали поступать за несколько минут до часу ночи.

Впоследствии появилась информация, что оккупанты обстреливают населенные пункты Волновахского района из-под Камыш-Зори, что в Запорожской области.

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По предварительным данным, российские захватчики выпустили в общей сложности девять ракет типа С-300.

Отметим, что несколькими часами ранее российские оккупанты ударили по жилому кварталу города Часов Яр из реактивной системы залпового огня.

Из-за вражеских обстрелов один человек погиб, двое ранены.

Повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, а также перебиты сети поставок в микрорайон электричества и газа.

Весь микрорайон фактически остался без света и тепла.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 335-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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