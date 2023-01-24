Випустили дев’ять ракет типу С-300: РФ обстріляла Донеччину
Уночі 24 січня в Донецькій області пролунали вибухи.
Перші повідомлення про гучні звуки почали надходити за кілька хвилин до першої ночі.
Згодом з’явилася інформація, що окупанти обстрілюють населені пункти Волноваського району із-під Комиш-Зорі, що в Запорізькій області.
За попередніми даними, російські загарбники загалом випустили дев’ять ракет типу С-300.
Зауважимо, що кількома годинами раніше російські окупанти вдарили по житловому кварталу міста Часів Яр із реактивної системи залпового вогню.
Через ворожий обстріл одна людина загинула, двоє поранені.
Пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхівок, а також перебито мережі постачання до мікрорайону електрики та газу.
Увесь мікрорайон фактично залишився без світла та тепла.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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