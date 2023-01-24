Випустили дев’ять ракет типу С-300: РФ обстріляла Донеччину

Січень, 24 в 6:11

Уночі 24 січня в Донецькій області пролунали вибухи.

Перші повідомлення про гучні звуки почали надходити за кілька хвилин до першої ночі.

Згодом з’явилася інформація, що окупанти обстрілюють населені пункти Волноваського району із-під Комиш-Зорі, що в Запорізькій області.

Зараз дивляться

За попередніми даними, російські загарбники загалом випустили дев’ять ракет типу С-300.

Зауважимо, що кількома годинами раніше російські окупанти вдарили по житловому кварталу міста Часів Яр із реактивної системи залпового вогню.

Через ворожий обстріл одна людина загинула, двоє поранені.

Пошкоджено щонайменше дев’ять багатоповерхівок, а також перебито мережі постачання до мікрорайону електрики та газу.

Увесь мікрорайон фактично залишився без світла та тепла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 335-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.