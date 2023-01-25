Январь, 25 в 20:36

Потребление электроэнергии в Украине увеличивается из-за похолодания, из-за этого растет и дефицит мощности.

Где и когда не будет света 26 января 2023 года – подробная информация и графики отключения электричества далее в материале Фактов ICTV.

Киев и Киевская область

В Киевской области действуют стабилизационные графики отключения света. Новые графики состоят из трех категорий. В графике есть три обозначения: гарантировано наличие света, вероятные ограничения или его полное отсутствие.

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Срок отключения – не более четырех часов подряд, за исключением аварийных ситуаций.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (вместе — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Винницкая область

Узнать свою очередь в рамках плановых ограничений электроснабжения в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где планируют выключать свет, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области потребители разделены на три группы. Узнать принадлежность к группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца можно по этой ссылке.

Полтавская область

По данным Telegram-канала ОК Кременчуг, 26 января в Полтавской области снова будут выключать электричество по две очереди одновременно, то есть по формуле: два часа свет есть, четыре — нет.

График подачи света при отключении одновременно двух очередей (-4/+2):

1 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

2 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30;

3 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00.

Если ситуация улучшится, будут отключать по одной очереди.

График подачи света при отключении одной очереди (+4/-2):

1 очередь: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 очередь: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;

3 очередь: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельницкой области создали четыре очереди, которые постепенно обесточиваются для распределения мощности между жителями региона — по этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Просмотреть адреса, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предполагают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Одесская область

Чтобы ознакомиться с графиками в Одесской области, надо перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.

Графики состоят из трех категорий: наличие света, вероятные отключения и ограничения электроснабжения.

Ровенская область

Ровенская энергоснабжающая компания Ровнооблэнерго обнародовала графики отключений электроэнергии на среду, 26 января.

Где будут выключать свет 26 января: график по областям / 2 фотографии

Тернопольская область

В Тернопольской области обновили график отключения света, который будет действовать с 23 по 29 января включительно.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Черновицкая область

В Черновицкой области потребители поделены на 18 очередей, которым по расписанию выключают свет.

Актуальный график отключения можно просмотреть по ссылке.

Другие области

В других регионах также действуют стабилизационные отключения света. Ознакомиться с графиками отключения электричества по Украине можно на сайтах Сумыоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Николаевоблэнерго, Волыньоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Житомироблэнерго.