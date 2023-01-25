Споживання електроенергії в Україні збільшується через похолодання. Відповідно до цього зростає і дефіцит потужності.

Де та коли не буде світла 26 січня 2023 року – детальна інформація та графіки відключення електрики далі у матеріалі Фактів ICTV.

Наразі у Київській області діють стабілізаційні графіки відключення світла. Нові графіки складаються з трьох категорій. Графік має три позначення: гарантовано наявність світла, ймовірні обмеження, або ж його повна відсутність.

Зараз дивляться

Термін відключення – не більш ніж чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.

Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Вінницька область

Дізнатися свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Полтавська область

За даними Telegram-каналу ОК Кременчук, 26 січня у Полтавській області знову будуть вимикати електрику по дві черги одночасно, тобто за формулою: дві години світло є, чотири немає.

Графік подачі світла при відключенні одночасно двох черг (-4/+2):

1 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

2 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30;

3 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00.

Якщо ситуація покращиться, вимикатимуть по одній черзі.

Графік подачі світла при відключенні однієї черги (+4/-2):

1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;

3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00.

Хмельницька область

Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Одеська область

Щоб ознайомитися з графіками в Одеській області, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.

Графіки складаються з трьох категорій: наявність світла, ймовірні відключенні та обмеження електропостачання.

Рівненська область

Рівненська енергопостачальна компанія Рівнеобленерго оприлюднила графіки відключень електроенергії на середу, 26 січня.

Де вимикатимуть світло 26 січня: графік по областях / 2 фотографии

Тернопільська область

У Тернопільській області оновили графік відключення світла, який діятиме з 23 до 29 січня включно.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Чернівецька область

У Чернівецькій області споживачі поділені на 18 черг, яким за розкладом вимикають світло.

Актуальний графік відключення можна переглянути за посиланням.

Інші області

В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.