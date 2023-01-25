Де вимикатимуть світло 26 січня: графік по областях
Споживання електроенергії в Україні збільшується через похолодання. Відповідно до цього зростає і дефіцит потужності.
Де та коли не буде світла 26 січня 2023 року – детальна інформація та графіки відключення електрики далі у матеріалі Фактів ICTV.
Київ і Київська область
Наразі у Київській області діють стабілізаційні графіки відключення світла. Нові графіки складаються з трьох категорій. Графік має три позначення: гарантовано наявність світла, ймовірні обмеження, або ж його повна відсутність.
Термін відключення – не більш ніж чотири години поспіль, за винятком аварійних ситуацій.
Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.
Львівська область
У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.
Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім годин). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.
Вінницька область
Дізнатися свою чергу в рамках планових обмежень електропостачання у Вінницькій області можна за посиланням.
Порівняти свою чергу з адресою, де планують вимикати світло, можна за цим посиланням.
Чернігівська область
У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.
Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.
Полтавська область
За даними Telegram-каналу ОК Кременчук, 26 січня у Полтавській області знову будуть вимикати електрику по дві черги одночасно, тобто за формулою: дві години світло є, чотири немає.
Графік подачі світла при відключенні одночасно двох черг (-4/+2):
- 1 черга: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 2 черга: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30;
- 3 черга: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00.
Якщо ситуація покращиться, вимикатимуть по одній черзі.
Графік подачі світла при відключенні однієї черги (+4/-2):
- 1 черга: 00:30-03:00, 05:30-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 2 черга: 00:30-05:30, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:30;
- 3 черга: 03:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-03:00.
Хмельницька область
Обленерго Хмельницької області створили чотири черги, які поступово знеструмлюються для розподілу потужності між мешканцями регіону – за цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.
Переглянути адреси, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.
Харківська область
Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.
Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.
Одеська область
Щоб ознайомитися з графіками в Одеській області, треба перейти за посиланням та ввести свій населений пункт, вулицю та номер будинку.
Графіки складаються з трьох категорій: наявність світла, ймовірні відключенні та обмеження електропостачання.
Рівненська область
Рівненська енергопостачальна компанія Рівнеобленерго оприлюднила графіки відключень електроенергії на середу, 26 січня.
Тернопільська область
У Тернопільській області оновили графік відключення світла, який діятиме з 23 до 29 січня включно.
Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.
Чернівецька область
У Чернівецькій області споживачі поділені на 18 черг, яким за розкладом вимикають світло.
Актуальний графік відключення можна переглянути за посиланням.
Інші області
В інших регіонах також діють стабілізаційні відключення світла. Ознайомитися з графіками вимкнення електрики по Україні можна на сайтах Сумиобленерго, Черкасиобленерго, Миколаївобленерго, Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго та Житомиробленерго.