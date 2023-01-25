Январь, 25 в 14:15

Финляндия готова присоединиться к коалиции союзников, помогающих Украине получить западные танки, но пока определяет формат участия.

Как сообщает Helsingin Sanomat, об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

— У нас, Финляндии, тоже есть танки Leopard, и мы уже заявляли, если будет общий пакет – а сейчас, надеюсь, Германия присоединится к этому пакету – мы будем готовы тем или иным способом принять в этом участие, – сказал Пекка Хаависто.

Он подчеркнул, что в рамках передачи Украине танков речь идет не только о самих машинах, но и о многих других сопутствующих потребностях, как, например, подготовка личного состава.

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Напомним, что сегодня Германия официально согласовала передачу танков Leopard 2 в Украину.

Речь идет о 14 единицах техники из собственных запасов Бундесвера. Кроме того, Германия дала зеленый свет другим странам по поставкам танков Leopard украинским военным.