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Факты / Світ

Танки помогут Украине вести механизированную войну для освобождения территорий – ISW

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

Предоставление западными государствами Украине основных боевых танков поможет Украине вести механизированную войну для победы над российскими военными и освобождения территории Украины.

Об этом пишет Институт изучения войны ISW.

Ранее ISW оценивал, что Запад не давал Украине в полной мере воспользоваться преимуществами и сдерживать российские силы в Бахмуте, замедляя передачу вооружений и поставок, необходимых для широкомасштабных контрнаступательных операций.

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Источник: ISW
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