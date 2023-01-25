Танки помогут Украине вести механизированную войну для освобождения территорий – ISW
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Предоставление западными государствами Украине основных боевых танков поможет Украине вести механизированную войну для победы над российскими военными и освобождения территории Украины.
Об этом пишет Институт изучения войны ISW.
Ранее ISW оценивал, что Запад не давал Украине в полной мере воспользоваться преимуществами и сдерживать российские силы в Бахмуте, замедляя передачу вооружений и поставок, необходимых для широкомасштабных контрнаступательных операций.
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