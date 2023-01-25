Не оборона, а разгром РФ: что кардинально меняет предоставление Украине танков Leopard

Решение о предоставлении Украине танков Leopard — это сигнал об изменении стратегии западных партнеров в отношении России.

Об этом в эфире телемарафона заявил народный депутат, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

— Это изменение произошло еще на последнем Рамштайне, потому что до этого нам предоставляли вооружение больше оборонительное. Сейчас нам предоставляют наступательное. Это говорит о том, что больше РФ никто не боится. Стратегия не на оборону, а на разгром российской армии и победу Украины, — объяснил нардеп.

По его мнению, это означает, что за танками Leopard 2 будут и истребители F-16, и ракеты ATACMS, и другое вооружение.

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Говоря о вероятном количестве танков, которое могут предоставить Киеву, политик выразил надежду, что их будет более 80 единиц, поскольку по всей Европе их более тысячи, с учетом того, что есть Leopard 1, а есть Leopard 2.

— Поэтому, я думаю, что 10-15% без потери обороноспособности каждая страна нам может передать. Более того, после решения Германии многие страны начинают присоединяться к танковой коалиции. Поэтому 88 — это минимальная цифра, — подчеркнул Чернев.

По его словам, в целом, если говорить о том, сколько танков Украине нужно, то 300 единиц — цифра, которую ранее озвучивал Валерий Залужный, вполне реальна.

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Накануне ABC News сообщил, что 12 стран согласились поставить Украине около 100 танков Leopard 2 в случае положительного решения правительства ФРГ.

Фото: Єгор Чернєв