Не оборона, а розгром РФ: що кардинально змінює надання Україні танків Leopard

Рішення про надання Україні танків Leopard – це сигнал про зміну стратегії західних партнерів щодо Росії.

Про це в ефірі телемарафону заявив народний депутат, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

– Ця зміна відбулася ще на останньому Рамштайні, тому що до цього нам надавали озброєння більше оборонне. Зараз нам надають наступальне. Це говорить про те, що більше РФ ніхто не боїться. Стратегія не на оборону, а на розгром російської армії та перемогу України, – пояснив нардеп.

На його думку, це означає, що за танками Leopard 2 будуть і винищувачі F-16, і ракети ATACMS, і інше озброєння.

Зараз дивляться

Говорячи про ймовірну кількість танків, яку можуть надати Києву, політик висловив сподівання, що їх буде більше 80 одиниць, оскільки по всій Європі їх понад тисяча, з урахуванням того, що є Leopard 1, а є Leopard 2.

– Тому, я думаю, що 10-15% без втрати обороноздатності кожна країна нам може передати. Більш того, після рішення Німеччини багато країн починають приєднуватися до танкової коаліції. Тому 88 – це мінімальна цифра, – наголосив Чернєв.

За його словами, загалом, якщо говорити про те, скільки танків Україні потрібно, то 300 одиниць – цифра, яку раніше озвучував Валерій Залужний, цілком реальна.

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Напередодні ABC News повідомив, що 12 країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2 у разі позитивного рішення уряду ФРН.

Фото: Єгор Чернєв