Подоляк: Первая партия в течение недель: Украина получит необходимые 350-400 танков

Январь, 25 в 21:56

Украина выйдет на необходимую пакетную сумму помощи в 350-400 танков, однако это вопрос не нескольких дней и недель.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Мы же не остановились сегодня, одержав уже практически дипломатическую победу с точки зрения того, что танки в Украину обязательно придут. Начиная с 31 танка M1 Abrams, о чем практически официально говорят США, так же в отношении европейских пакетов, прежде всего немецкого пакета танков Leopard, британских танков Challenger. Сегодня еще на переговорном процессе идет обсуждение французских танков Leclerc. Вы понимаете, что мы выйдем на ту необходимую пакетную сумму, математически, в 350-400 танков. Понятно, что это вопрос не 1-2 дней или 1-2 недель, — заявил он.

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Кроме того, советник отметил, что основной ресурс, который использует Россия – это люди и артиллерия.

— Для того, чтобы защитить и минимизировать наши потери и в том числе защитить бронетехнику, нужно уничтожить стратегические склады, которые находятся на оккупированных территориях, которые находятся на расстоянии 100-150 км, для этого нужны ракеты повышенной дальности. Также отдельный трек переговоров и следующий Рамштайн, вероятно, будет этого касаться — это авиационная поддержка, это истребители и штурмовая авиация, — говорит Подоляк.

Он отметил, что авиация нужна Украине для того, чтобы контролировать небо тотально, а именно для эффективных действий на переднем крае, чтобы была возможность уничтожать артиллерию и бронетехнику армии РФ.

– Все это оружие в любом случае, учитывая интенсивность войны, будет в Украине. И это подсознательно понимают партнеры. Только мы об этом говорим публично, что на этом этапе следует использовать это оружие. Партнеры это понимают подсознательно, однако они не столь быстры, чтобы все на столе переговоров проговорить и передать Украине. Но все это оружие будет в Украине, — заметил Подоляк.

По его словам, передача танков – это вопрос недель, и параллельно с этим вопрос недель – конечное обучение наших военнослужащих пользования этой техникой.