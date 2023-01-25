Украина сломала стереотип: Ермак объяснил, почему уверен в победе над РФ

Январь, 25 в 21:12

Мир долго жил в ощущении военного паритета между Россией и НАТО, Россией и США. Этот стереотип, прикрепленный исторически, формировал соответствующую политику по отношению к РФ.

Об этом в интервью Forbes сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Отвечая на вопрос, на чем основывается вера в то, что 2023 год станет годом украинской победы, он сказал:

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– Первое – история. Мы много видим общего, к сожалению, с тем, что происходило во время Второй мировой. Как развивались события, когда стало ясно, кто выиграет эту войну, но еще оставались годы до ее окончания. К сожалению. Во-вторых, позиция цивилизованного мира. После недавнего визита в США могу со 100%-й уверенностью сказать: наши партнеры уверены в нашей победе. Это уже не вера, это уверенность, – отметил он.

Ермак добавил, что из этого следует уровень поддержки и того, что мы получаем.

— У нас будет все необходимое для победы, — подчеркнул руководитель ОП.

По его словам, мир осознал, что это война ценностей: война демократического мира с диктаторским миром.

— Украина сделала невероятную вещь своей борьбой. Мир долго жил в ощущении военного паритета между Россией и НАТО, Россией и США. Таков стереотип, поддержанный историей. Это вызывало чувство страха перед РФ, и формировало соответствующую политику – чего-то не сказать, чего-то не сделать, чтобы не провоцировать РФ.

Он отметил, что Украина своей борьбой навсегда сломала этот стереотип.

— Сегодня никто не подвергает сомнению, что самый мощный военный союз – НАТО. А Украина сейчас является лучшим имиджмейкером НАТО. Уверен, что в конце этого пути мы обязательно будем членами этого союза, наше членство в НАТО укрепит его.

Третьим элементом, на котором зиждется вера в победу, Ермак назвал украинский дух. Он подчеркнул, что трудно бороться, когда у врага в несколько раз больше людей, техники, запасов, но воюют люди и побеждает дух.

Ермак подчеркнул, что украинцы воюют на своей земле и защищают ее, поэтому у наших воинов есть четкая мотивация, в отличие от захватчиков.