Подоляк: Першу партію протягом тижнів: Україна отримає необхідні 350-400 танків

Січень, 25 в 21:56

Україна вийде на ту необхідну пакетну суму допомоги у 350-400 танків, проте це питання не кількох днів та тижнів.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Ми ж не зупинились сьогодні, отримавши вже практично дипломатичну перемогу з точки зору того, що танки в Україну обов’язково йдуть. Починаючи з 31 танка M1 Abrams, про що практично офіційно говорять США, так само щодо пакетів європейських, перш за все німецького пакету танків Leopard, британських танків Challenger. Сьогодні ще на переговорному процесі йде обговорення французьких танків Leclerc. Ви розумієте, що ми вийдемо на ту необхідну пакетну суму, математично, в 350-400 танків. Зрозуміло, що це питання не 1-2 днів чи 1-2 тижнів, – заявив він.

Зараз дивляться Крім того, радник зазначив, що основний ресурс, який використовує Росія – це люди та артилерія. – Для того, аби захистити та мінімізувати наші втрати і в тому числі захистити бронетехніку, потрібно знищити стратегічні склади, які знаходяться на окупованих територіях, які знаходяться на відстані 100-150 км. Для цього потрібні ракети підвищеної дальності. Так само окремий трек переговорів і наступний Рамштайн, певно, буде цього стосуватися – це авіаційна підтримка, це винищувачі та штурмова авіація, – говорить Подоляк. Читайте Україна зламала стереотип: Єрмак пояснив, чому впевнений у перемозі над РФ Він зауважив, що авіація потрібна Україні для того, щоб контролювати небо тотально, а саме для ефективних дій на передньому краї, аби була змога знищувати артилерію та бронетехнику армії РФ. – Вся ця зброя в будь-якому випадку, враховуючи інтенсивність війни, буде в Україні. І це підсвідомо розуміють партнери. Лише ми про це говоримо публічно, що на цьому етапі потрібно використовувати цю зброю. Партнери це розуміють підсвідомо, проте вони не настільки швидкі, щоб все на столі переговорів проговорити і передати Україні. Але вся ця зброя буде в Україні, – зауважив Подоляк. За його словами, передача танків – це питання тижнів, і паралельно з цим питання тижнів – кінцеве навчання наших військовослужбовців користуватися цією технікою.

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